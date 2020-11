Twitch e le licenze: 'Ci confrontiamo con le principali etichette'

Dopo aver dato un giro di vite all'uso della musica registrata negli streaming e nei video on demand sulla sua piattaforma, diventata ancora più popolare e usata sempre più in funzione musicale (oltre alla sua origine dedicata al gaming) e dopo aver inviato a molti utenti notifiche di violazione del copyright legate all'uso non autorizzato della musica, Twitch annuncia di essere in trattativa con le principali etichetta discografiche per futuri accordi sulle licenze. In un post pubblicato sul blog, la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon ha risposto ad alcune domande degli utenti relative proprio alle notifiche di violazione del copyright ricevute in questi giorni: "Ci stiamo confrontando con le principali etichette discografiche su licenze che sarebbero appropriate per Twitch", ha scritto la piattaforma, invitando gli utenti a rispettare, fino a nuova comunicazione, le regole per l'uso di musica su Twitch. La piattaforma ha iniziato ad applicare alla lettera quanto previsto dalle sue linee guida: "Se violi queste linee guida, potresti essere soggetto a una richiesta di rimozione da parte dei detentori dei diritti musicali in conformità con le nostre Linee guida DMCA".