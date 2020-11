'AmaSanremo', la terza puntata stasera in tv: i cantanti in gara

"AmaSanremo" torna questa sera - dalle 22.45 - su Rai1 per il terzo appuntamento della selezione dei 10 emergenti che il prossimo 17 dicembre in prima serata si contenderanno i 6 posti disponibili per partecipare in gara al Festival di Sanremo 2021 tra le "Nuove proposte" (assieme ai 2 scelti tra i vincitori del concorso parallelo a quello della Rai, AreaSanremo). La selezione, condotta da Amadeus, prosegue con un'altra sfida: quella tra Gaudiano, I Desideri, Murphy e Sissi. Solo due di loro proseguiranno la corsa verso l'Ariston, aggiudicandosi i due biglietti disponibili per partecipare il 17 dicembre al Teatro Casinò di Sanremo alla finale di "Sanremo Giovani", mentre gli altri due saranno eliminati.

Chi è Gaudiano, in gara con "Polvere da sparo"

Cantautore foggiano classe 1991, Luca Gaudiano - questo il suo vero nome - ha pubblicato a settembre i singoli "Le cose inutili" e "Acqua per occhi rossi", pubblicati da indipendente. Ad "AmaSanremo" si presenta con "Polvere da sparo": "Una canzone che non avrei mai voluto scrivere ma che oggi mi ha portato fino a qui. Parla del mio papà e di come io faccia fatica ad accettare il fatto che non sia più qui con me".

Chi sono I Desideri, in gara con "Lo stesso cielo"

I Desideri sono i fratelli Giuliano e Salvatore Iadiccio, originari di Marcianise, in Campania, figli del cantante neomelodico Nico Desideri. Nel 2017 si presentarono in gara al Wind Music Summer Festival, in piazza del Popolo a Roma. Poi la firma per la major, Sony, e l'album "Uagliò". Ad "AmaSanremo" propongono "Lo stesso cielo".

Chi è Murphy, in gara con "Equilibrio"

È da poco entrato nel roster di Elektra Records, l'etichetta la cui direzione creativa è curata da Achille Lauro per Warner. Classe 1994 è originario della provincia di Salerno. Ha esordito come dj, prima di iniziare a scrivere.

Chi è Sissi, in gara con "Per farti paura"

Vista l'anno scorso sul palco di "X Factor", Silvia Cesana, 20 anni, originaria di Como, ci riprova sognando un posto tra le "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo 2021, dopo la firma per Universal e i singoli "Sento" e "Versus".

La giuria

A giudicare le esibizioni dei quattro cantanti, che proporranno ciascuno la propria canzone in gara, sarà il pubblico da casa tramite il televoto, la commissione musicale capitanata da Amadeus e composta dal conduttore insieme a Gianmarco Mazzi (manager e autore televisivo più volte direttore artistico del Festival di Sanremo), Claudio Fasulo (responsabile intrattenimento di Rai1), Massimo Martelli (autore tv più volte nella squadra degli autori del Festival) e Leonardo De Amicis (direttore d'orchestra) e la giuria televisiva composta dalla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa. I due che nelle votazioni congiunte avranno ottenuto i punteggi più alti accederanno a "Sanremo Giovani", mentre per gli altri due la corsa terminerà qui.

Nelle scorse puntate hanno conquistato quattro dei dieci posti disponibili per "Sanremo Giovani" Wrongonyou (in gara con "Lezioni di volo"), Merlot (in gara con "Sette volte"), Le Larve (in gara con "Musicaeroplano") e Greta Zuccoli (in gara con "Ogni cosa sa di te").