Vasco Rossi racconta come scrisse "Ogni volta"

La pagina Instagram di Vasco Rossi è aggiornata quotidianamente con una moltitudine di spunti, che siano video, immagini, ricordi o racconti. Oggi il 68enne rocker di Zocca ha ricordato con molto affetto una delle sue tantissime belle canzoni, "Ogni volta".

"Ogni volta" ha trentotto anni, venne pubblicata infatti nel febbraio 1982 quale lato B del 45 giri che aveva come singolo principale "Vado al massimo", a sua volta title track del quinto album di Vasco che raggiunse il mercato il 13 aprile 1982. Con "Vado al massimo", inoltre, il cantautore emiliano partecipò per la prima volta al festival di Sanremo.

Queste le righe che Vasco ha dedicato alla canzone sul social network:

""Ogni volta" l'ho scritta una mattina sul letto, dovevo ancora dormire e secondo me ho cominciato proprio a delirare. Poi sono andato avanti, scrivendo in fretta le frasi che venivano, pensando di fare un esercizio utile a me e basta.. Però quando l'ho fatta sentire ad altri, prima a Elmi e poi alla gente, ho avuto la sorpresa di vedere che tutti la capivano perfettamente. Così ho trovato il mio stile... pochi tocchi di pennello e via... Seguendo questa nuova modalità di scrittura, con "Ogni volta" ho messo in musica qualcosa di intimo davvero, di personale sino in fondo. Forse anche per questo non pensavo che potesse arrivare così tanto agli altri. Invece arrivò. Indicandomi la strada per il futuro."