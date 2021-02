Genesis, la storia di "A trick of the tail" 

La title track del primo disco senza Gabriel è una curiosa ballata concepita da Tony molti anni prima.

Banks: “La melodia risale ai tempi di "Foxtrot". Mi piace recuperare vecchie cose, perché sono un po’ più semplici del materiale che scrivo ora, e con la partenza di Peter mi piaceva l’idea di inserire qualcosa di più leggero”.

Il brano è caratterizzato da un sapore antico nel piano ribattuto, un hi-hat e il canto di Phil, bravo anche nei cori in falsetto che accrescono le similitudini con uno stile sbarazzino beatlesiano.

Il piano doppia la melodia vocale nelle strofe, mentre nei ritornelli spiccano i cori di Phil e la ritmica brillante di basso e batteria. La variazione è costituita da una fase ariosa con batteria leggerissima e base di organo, ma soprattutto i cori sotto la voce solista. Steve, dal canto suo, si limita a buone rifiniture. Hackett: “Suono in maniera molto istintiva, cercando di dare uno sbocco diverso al ritmo funky del pezzo”. .

Il brano si chiude con il ritorno al piano ribattuto iniziale, ora con percussioni, tastiere e chitarre di contorno.



Il testo, che racconta dell’arrivo di un alieno in una città moderna e del modo in cui questi viene accolto dagli umani, è ispirato dal romanzo di William Golding "The Inheritors". Banks: “Quel libro racconta la storia dell’ultimo sopravvissuto di una razza che si trovava sulla terra prima dell’uomo. Il tutto visto dal punto di vista di questa razza, mentre solo l’ultimo capitolo descrive la reazione di un uomo più evoluto. Ho immaginato un alieno dotato di corna e coda che appare in una città moderna e a come si comporterebbe la gente alla sua vista”.

Nonostante il primo videoclip della storia dei Genesis, il singolo non entra in classifica.

Mario Giammetti

Il testo è tratto da "Genesis - Tutti gli album tutte le canzoni" di Mario Giammetti, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell'editore.