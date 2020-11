AC/DC, conto alla rovescia per “Power up”: ascolta un’altra anticipazione del nuovo album

Ancora un paio di giorni e sarà pubblicato “Power up”, il diciassettesimo album in studio degli AC/DC. Per ingannare l’attesa, che si concluderà il prossimo 13 novembre, la band australiana ha offerto ai fan un’altra anticipazione del suo nuovo album, rendendo disponibile all’ascolto il brano “Realize”. La canzone arriva a poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione del singolo "Shot in the dark" - che ha visto al lavoro di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) - e dell’anticipazione di “Demon fire”, contenuta nel trailer condiviso sul canale YouTube del gruppo di “Back in black” alla fine di ottobre.

“Power up”, prodotto da Brendan O’Brien (già in cabina di regia nel precedente album "Rock or Bust"), è stato registrato in sei settimane tra agosto e settembre 2018 ai Warehouse Studios di Vancouver e includerà 12 canzoni, tra cui i due singoli già svelati e “Demon fire”.

“Ci siamo riuniti nel 2018 e abbiamo lavorato su molte idee che Malcolm e io avevamo realizzato nel corso degli anni”, ha raccontato di recente all’NME Angus Young. Ha aggiunto: “C'erano tracce degli AC / DC su cui non abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare ed è stato fantastico che tutti volessero farne parte”.

Il nuovo lavoro discografico degli AC/DC (disponibile in pre-order a questo link) arriverà sul mercato in diversi formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc).