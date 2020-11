Alice Cooper, esce a febbraio il nuovo album ‘Detroit Stories’

Alice Cooper ha annunciato oggi - 11 novembre - l’uscita del suo nuovo album, che si intitolerà “Detroit Stories” e arriverà sui mercati il 26 febbraio 2021. Il prossimo 13 novembre l’artista di Detroit condividerà la prima anticipazione tratta dal successore di “Breadcrumbs”, l’Ep pubblicato nel 2019. Il primo singolo estratto dal ventunesimo album solista di Alice Cooper, che uscirà a distanza di quasi quattro anni da "Paranormal" del 2017, sarà una cover di “Rock and Roll” dei Velvet Underground, brano originariamente incluso nel disco “Loaded” del 1970 di Lou Reed e soci.

A proposito della sua prossima prova sulla lunga distanza - registrata in compagnia di Wayne Kramer (chitarrista degli MC5), di Johnny “Bee” Badanjek (batterista dei Detroit Wheels), del bassista Paul Randolph, dei Motor City Horns e di “altri musicisti del posto” - Cooper ha fatto sapere: “L’album è stato fatto a Detroit, per Detroit, dagli abitanti di Detroit!”.

Presentando “Detroit Stories” il 72enne artista, in un comunicato stampa, ha parlato della sua città natale e ha detto:

“Los Angeles aveva il suo sound con i Doors, i Love e i Buffalo Springfield. San Francisco aveva i Greatful Dead e i Jefferson Airplane. A New York c’erano i Rascals e i Velvet Underground. Ma Detroit era la città natale dell’hard rock arrabbiato. Non c’era posto negli Stati Uniti di cui sentirsi parte (sia musicalmente che dal punto di vista dell’immagine), Detroit era l’unico luogo che riconobbe il tipico sound hard rock e i nostri spettacoli folli dal vivo. Detroit era un porto sicuro per gli emarginati...eravamo a casa”.

Il nuovo album di Alice Cooper sarà disponibile in digitale e in formato fisico. Oltre al CD e al doppio vinile di “Detroit Stories”, il prossimo 26 febbraio arriverà nei negozi anche un box set (con CD, Blu-ray, T-shirt, una mascherina, una torcia e 3 sticker) e un cofanetto contenente il CD e un DVD che - come il Blu-ray - includerà il filmato di “A Paranormal Evening At The Olympia Paris”, testimonianza della tournée a supporto del disco “Paranormal” pubblicato dall’artista nel 2017 e dell’ultima tappa del tour andata in scena a Parigi il 7 dicembre 2017.

Ecco la tracklist e la copertina di “Detroit Stories”:

Rock ‘n’ Roll

Go Man Go (Album Version)

Our Love Will Change The World

Social Debris

$1000 High Heel Shoes

Hail Mary

Detroit City 2021 (Album Version)

Drunk And In Love

Independence Dave

I Hate You

Wonderful World

Sister Anne (Album Version)

Hanging On By A Thread (Don’t Give Up)

Shut Up And Rock

East Side Story (Album Version)