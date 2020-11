Carlo Solaro è il nuovo Presidente di EMusa

Nel corso della riunione, tenutasi ieri, del Direttivo di EMusa, Giuseppe De Martino ha presentato le dimissioni da Presidente, per nuovi impegni professionali recentemente assunti, che non gli consentono di confermare l’impegno che il ruolo richiede.

L’intero Direttivo ha inteso esprimere all’amico De Martino i sentimenti di gratitudine ed apprezzamento per la passione e la professionalità dedicate alla sua attività alla guida della nostra associazione.

Nel corso della riunione si è proceduto a nominare il nuovo Presidente; è risultato eletto all’unanimità Carlo Solaro, un giovane che ha già avuto modo di esprimere una approfondita conoscenza della materia e delle dinamiche che riguardano la nostra attività.

Carlo Solaro, nell’accettare la nomina, ha inteso soffermarsi sul difficile momento che vive il settore e sulle gravi conseguenze che l’emergenza sanitaria sta avendo per gli Editori e, soprattutto per gli Autori.

Nell’occasione ha annunciato che la prima iniziativa della sua Presidenza sarà quella di sollecitare un incontro con il Ministro dei Beni Culturali al fine di rappresentare dettagliatamente lo stato di crisi e di difficoltà in cui versa l’attività creativa nell’attuale periodo, e per sollecitare interventi concreti per supportare le attività degli Autori, che è la categoria che maggiormente appare colpita.