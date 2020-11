Quando riprenderanno i grandi concerti? Secondo Lars Ulrich (Metallica) non prima di un anno

Alla luce dello stop degli spettacoli dal vivo imposto a causa della pandemia da Coronavirus, Lars Ulrich ha condiviso una personale ipotesi su quando i Metallica e gli altri artisti soliti a mettere in scena concerti di grandi dimensioni potranno tornare a suonare dal vivo di fronte a migliaia di fan.

In occasione di un evento virtuale organizzato dalla CNBC, “Evolve Summit”, che si è tenuto lo scorso 10 novembre, il batterista della band capitanata da James Hetfield è intervenuto in qualità di ospite per condividere la sua esperienza da musicista e riflettere sulla situazione attuale. “Dato che dobbiamo purtroppo fare i conti, l'ultima cosa che accadrà sono i grandi concerti, con 20.000 persone in un’arena o 50.000 in uno stadio”, ha detto Ulrich alla giornalista Kara Swisher. Ha aggiunto: “La buona notizia sul fronte dei concerti dal vivo è che quando i Metallica, e altre band come i Metallica, suoneranno di nuovo nelle grandi arene o negli stadi, potremo contare sul fatto che il Covid, come lo conosciamo ora, sarà passato”.

Offrendo un’ipotesi su quando riprenderanno i grandi spettacoli di musica dal vivo, sottolineando che quella dei concerti potrà essere una ripresa “più lenta” rispetto a quella degli eventi sportivi perché - secondo l’addetto ai tamburi della band di “Kill’em all” - questi sono “leggermente più ordinati”, Lars Ulrich ha dichiarato:

"Quello che sappiamo ora rispetto a tre mesi fa, sei mesi fa, è che l'attesa continuerà purtroppo a essere lunga. Direi... il terzo trimestre, l'autunno del prossimo anno, al più presto, è ciò su cui scommettiamo in questo momento.”

“Tutti non vedono l’ora di suonare dal vivo”, ha poi detto Ulrich, ma - ha precisato - non a scapito della salute e della sicurezza del pubblico e di tutti gli addetti ai lavori.

In mancanza di concerti dal vivo, Hetfield e soci hanno recentemente annunciato per il prossimo 14 novembre uno speciale evento benefico live in streaming. Per portare la loro musica a più fan possibili nonostante lo stop degli spettacoli di musica, già lo scorso agosto i Metallica hanno registrato degli show successivamente trasmessi nei principali drive in e arene all'aperto statunitensi e canadesi. A proposito di questa esperienza Ulrich ha detto: “È stato un successo, ma allo stesso tempo non so che tipo di futuro possa avere quel tipo di esperienza. Penso sia stato più un evento unico. Non credo sia qualcosa che potremo fare spesso”.