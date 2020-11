Tencent Music ha 51,7 milioni di utenti paganti per musica online

Tencent Music ha pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari questa mattina, rivelando di aver chiuso il terzo trimestre con 51,7 milioni di utenti paganti di musica online attraverso i suoi tre servizi di streaming in Cina. Si tratta di 4,6 milioni in più rispetto al trimestre precedente e il maggiore aumento netto dal 2016. Questo tasso di conversione è in crescita, sebbene gli utenti attivi mensili di TME si stiano effettivamente riducendo leggermente, in calo del 2,3%, su base annua a 646 milioni. Nel frattempo, i ricavi degli abbonamenti in streaming sono cresciuti del 55% su base annua a 1,46 miliardi di RMB (circa 215 milioni di dollari) nel terzo trimestre. I ricavi della musica online di TME (342 milioni di dollari) continuano ad essere oscurati dai ricavi derivanti da karaoke, live streaming e altri "intrattenimenti sociale" (773 milioni di dollari).

Come le altre piattaforme operanti sui mercati internazionali, Tencent Music sta diversificando sia l'offerta di contenuti, allargata anche a prodotti non esclusivamente musicali come audiolibri e podcast, sia come attività collaterali, come - per esempio - TME Live, società di live promoting che aveva organizzato cinque concerti in Cina prima dello stop alle manifestazioni pubbliche imposto dalle autorità per arginare la diffusione del Covid-19.