TikTok, previsioni di espansione fino al termine del 2021

Il social network controllato da Bytedance dovrebbe raggiungere la quota di un miliardo e duecento milioni di utenti attivi al mese entro la fine del prossimo anno: secondo una previsione elaborata dalla società di analisi AppAnnie, alla fine del 2021 TikTok potrebbe registrare mensilmente sui propri server duecento milioni di utenti attivi in più rispetto a quanti già conteggiati quest'anno.

Il dato giunge alla vigilia della scadenza dei termini del bando imposto dal presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo l'operatività della piattaforma su territorio americano: benché TikTok abbia presentato una richiesta di annullamento del provvedimento alla corte d'appello USA non è da escludere che la delicata situazione istituzionale creatasi a Washington negli ultimi giorni porti a un rinvio della scadenza. "Negli ultimi mesi abbiamo collaborato con il governo e proposto e redatto un accordo [con Oracle] che è stato condiviso nei suoi principi", ha spiegato al Corriere della Sera il general manager per l'Europa e il Regno Unito di TikTok Richard Waterworth: "C’è ancora bisogno di molto lavoro per finalizzarlo. E io non posso dire niente su cosa potrebbe succedere se venisse portato a termine, perché ci sono troppe variabili. Dobbiamo solo aspettare".

Il prossimo 18 novembre, alle ore 14, Rockol Bubble - il format di Rockol elaborato per l'edizione 2020 della Milano Music Week - ospiterà un incontro battezzato "TikTok spiegato bene", evento coprodotto da Rockol con TikTok e moderato dal ceo e fondatore di Rockol Giampiero Di Carlo, che vedrà la partecipazione di Giulia Lizzoli, Music Content Manager del social network. Per aderire all'iniziativa è sufficiente visitare la pagina https://www.rockol.it/rockolbubble-iscriviti.