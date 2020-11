Queens Of The Stone Age, un concerto di beneficenza in memoria delle vittime del Bataclan

I Queens Of The Stone Age, venerdì 13 novembre, trasmetteranno sul loro canale YouTube un concerto inedito mai pubblicato prima. Si tratta della performance acustica registrata al MONA (Museum of Old and New Art) in Tasmania nell'agosto 2018. Il live sarà trasmesso in occasione del quinto anniversario degli attacchi terroristici del 2015 a Parigi, un evento che sconvolse il mondo. Quel giorno persero la vita 130 persone, di cui 89 durante il concerto degli Eagles Of Death Metal al Bataclan Theatre. La performance della band di Josh Homme al MONA era, originariamente, uno spettacolo di beneficenza e raccolse più di 20.000 dollari per il Royal Hobart Hospital Children's Ward. Con la pubblicazione online di questo raro e storico concerto la band spera di poter raccogliere dei fondi da destinare alle associazioni Nick Alexander Memorial Trust e Life For Paris, istituite dopo gli attacchi di Parigi.

"Il 2020 è stato un anno davvero incasinato e le persone in difficoltà hanno bisogno di voi più che mai", ha dichiarato Josh Homme riguardo alle donazioni volontarie legate alla pubblicazione di questo concerto: "Donate quello che potete, se potete". Il Nick Alexander Memorial Trust è stato fondato in memoria di Nick Alexander, barbaramente ucciso nell'attacco al Bataclan mentre lavorava al banco dei merchandising degli Eagles of Death Metal, mentre la Life For Paris ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere e aiutare le vittime e le famiglie delle persone colpite dagli attacchi. Qui il link per partecipare.

Il ritorno ufficiale dei Queens of the Stone Age sul palco? Bisognerà aspettare ancora un anno, ma ora c'è la certezza che Josh Homme e soci torneranno a suonare insieme. La band, discograficamente ferma a "Villains" del 2017, ha confermato la sua presenza nella line up dell'edizione 2021 del Reading Festival, che si svolgerà nell'agosto del 2021 nell'omonima cittadina nella contea inglese del Berkshire.