AC/DC, tutti i formati in uscita di “Power Up”

È un ritorno in grande stile quello degli AC/DC: “Power Up”, il nuovo album in uscita venerdì 13 novembre, arriverà sul mercato in diverse edizioni per la gioia dei fan e dei collezionisti. Il diciassettesimo disco in studio nella carriera della band di Angus Young raggiunge il mercato a sei anni di distanza dal suo predecessore, "Rock or Bust" del 2014, e vede il reintegro nelle fila del gruppo sia del frontman Brian Johnson, costretto al forfait da problemi di salute nel corso dell'ultimo tour della band, nel 2016, sia del batterista Phill Rudd, allontanato dagli AC/DC in seguito a una vicenda legale che lo vide coinvolto tra il 2014 e il 2015. Il disco, disponibile in pre-order al seguente link https://acdc.lnk.to/powerup, uscirà in diversi formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc).

La Deluxe limited edition, unica nel suo genere, è imperdibile: il prezioso cofanetto è infatti dotato di un pulsante laterale grazie al quale è possibile accendere il logo rosso lampeggiante con la scritta AC/DC sulla parte anteriore: allo stesso tempo, l’altoparlante incorporato fa risuonare le note d’apertura di “Shot in the Dark”, uno dei singoli più potenti del progetto. All’interno della confezione, inoltre, sono presenti un libretto con foto esclusive della band, una batteria al litio e un cavetto usb che consente di ricaricare la batteria e di mantenere così il logo al neon sempre acceso. Si tratta, insomma, di un gioiellino, che ha un costo di 53,77 euro, pensato proprio per il ritorno in scena della leggendaria band australiana, un evento che i fan di tutto il mondo aspettavano ormai da tempo. Il cd classico, con un libretto allegato di venti pagine, al costo di 16,04 euro, può essere acquistato in softpack, la Deluxe limited edition è l’evoluzione all’ennesima potenza di questo formato standard. I vinili passano dal classico a 24,90 euro a quello rosso trasparente con logo inciso sopra a 28,55 euro. Il formato digitale si può acquistare a 1,29 euro, sempre su Amazon. Importante: la tracklist è identica in tutti i formati, dodici brani che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano.