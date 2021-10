Halloween: una playlist per la notte più spaventosa dell’anno

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata. Quale miglior modo di festeggiare Halloween se non ascoltando alcune delle canzoni più popolari che richiamano lo spirito e le atmosfere di questa festa? Negli anni passati la rivista statunitense Billboard ha stilato una serie di classifiche con i brani più popolari negli USA per la notte del 31 ottobre. La Top 10 del 2013, che vedeva al primo posto nientepopodimeno che “Thriller” di Michael Jackson - brano originariamente incluso nel sesto album in studio del Re del Pop - accoglieva alcuni brani che potrebbero fornire ancora oggi qualche spunto interessante.

Oltre a canzoni come “Monster Mash"di Bobby "Boris" Pickett & the Crypt-Kickers, "Ghostbusters" di Ray Parker Jr. e "Dragula" di Rob Zombie, la classifica stilata da Billboard nel 2013 includeva anche "Highway to Hell” degli AC/DC e "Runnin' with the Devil" dei Van Halen.

La Top 10, presentata dalla rivista statunitense l’anno successivo, confermava “Thriller” di Michael Jackson come la canzone più popolare negli Stati Uniti per Halloween ma proponeva delle varianti rispetto alla classifica dell’anno precedente. Nel 2014 la chart stilata da Billboard vedeva - tra le altre cose - il brano "Creep" dei Radiohead alla settima posizione e “This Is Halloween” di Danny Elfman al decimo posto.

Del brano composto da Elfman per la colonna sonora del film del 1993 prodotto da Tim Burton, “Nightmare Before Christmas”, Marilyn Manson ha inciso una propria versione per l’album “Nightmare Revisited” che include cover di brani interpretati da vari artisti, tratti dal commento sonoro della pellicola diretta da Henry Selick.

La versione di Marilyn Manson di “This Is Halloween” la si ritrova anche alla venticinquesima posizione della classifica stilata da Billboard nel 2015. La Top 25 stilata cinque anni fa, con al primo posto sempre il brano di Jackson, presentava qualche spunto che può tornare utile per una playlist di Halloween fuori dagli schemi, come "Sympathy for the Devil" dei Rolling Stones, "Zombie" dei Cranberries e "Black Magic Woman” dei Santana.

Dalle classifiche stilate da Billboard tra il 2016 e il 2018 con i brani più popolari negli USA per la notte del 31 ottobre, con la prima posizione occupata sempre da “Thriller”, risaltano “Bad Moon Rising” dei Creedence Clearwater Revival, “Demons” degli Imagine Dragons e "Somebody's Watching Me" di Rockwel.

Lo scorso anno è stata stilata una lista con le canzoni più ascoltati nel Regno Unito in concomitanta con la festa di Halloween. Tra i brani inclusi nella classifica, basata sui dati raccolti dalla Official Charts Company, risaltano tra i pezzi più popolari - oltrre ai già citati "Thriller" e "Ghostbusters" - "Bury A Friend" di Billie Eilish, "Black Magic" del gruppo femminile britannico Little Mix, "Superstition" di Stevie Wonder, "Youngblood" dei 5 Seconds Of Summer, "Bring Me To Life" degli Evanescence.

Nel corso degli anni alcune canzoni per la notte del 31 ottobre sono state suggerite direttamente dagli artisti stessi. Due anni fa, per esempio, gli Slipknot hanno condiviso con i propri fan una selezione musicale curata dalla voce della band dello Iowa che, aperta da “Nero Forte” (da “We are not your kind”, l’ultimo album dato alle stampe da Shawn Crahan e soci) e tuttora disponibile all’ascolto su Spotify, include - tra gli altri - brani dei Talking Heads (“Psycho killer”), degli Slayer (“Hell awaits”), degli Iron Maiden, dei Black Sabbath, dei Megadeth dei Misfits e di Marilyn Manson.

Sempre nel 2019 anche Ozzy Osbourne ha reso disponibile all’ascolto una playlist da lui curata per la notte più spaventosa dell’anno. La selezione includeva brani dei Black Sabbath, Nine Inch Nails, Slayer e di molti altri artisti.

Sul canale Youtube di Rockol è disponibile all’ascolto una selezione musicale con i brani riportati in questo articolo e altri suggerimenti. La playlist è disponibile a questo indirizzo.