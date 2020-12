John Lennon, quasi 40 anni dalla morte: la storia di "Nobody told me"

Registrata nell’agosto del 1980 e pubblicata postuma nel 1984, "Nobody told me" rafforzò in molti la convinzione che nonostante i cinque anni passati a fare il “casalingo” Lennon fosse ancora in grado di gettare uno sguardo lucido verso il mondo. “Nessuno mi aveva detto che ci sarebbero stati giorni così”, canta in un brano che sembra descriverne lo

sconcerto davanti al mutato panorama sociale.

Lennon saluta l’inizio degli anni '80 descrivendo questi “strani giorni” in cui “tutti parlano e nessuno dice niente, tutti fanno l’amore ma a nessuno interessa veramente” e in cui “sta sempre succedendo qualcosa, ma non accade mai niente”.

Fotografando lo spirito dei tempi col misto di semplicità e acume che da sempre ne distingue la poetica, Lennon afferma che “tutti corrono ma nessuno si muove, tutti vincono e nessuno sembra mai perdere”.

Ironicamente, l’omicidio Lennon marcherà idealmente la separazione tra gli anni ’70 e gli anni ’80 e "Nobody Told Me" resterà una delle poche canzoni della maturità dell’ex Beatle proiettate su uno sfondo sociale, lasciandoci il desiderio di avere il punto di vista – lo sguardo – di Lennon su una realtà sempre più caotica e meno decifrabile. A quanto pare, la canzone fu originariamente concepita come un regalo – unitamente ad altri tre brani – a Ringo Starr, che avrebbe dovuto includerla nell’album "Stop And Smell The Roses" (1981). Finirà invece, in versione grezza e grintosa, in "Milk And Honey". Nel gennaio 1984 sarà pubblicata come lato A di un singolo contenente sul retro "O Sanity" di Yoko Ono. Assemblando immagini di repertorio sarà realizzato un videoclip, oggi facilmente reperibile nel dvd "Lennon Legend".

