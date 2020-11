Rockol Bubble alla Milano Music Week 2020: 'La reale alternativa è phygital'

Quello tra fisico (il più della volte inteso come vinile) e digitale (ovvero streaming) è il classico derby che rischia di rimanere senza vincitore, come quelli tra Beatles e Rolling Stones o Blur e Oasis. Uno sguardo ravvicinato sul tema verrà offerto nel corso di "La reale alternativa è phygital", panel organizzato da Rockol in collaborazione con iDisc nell'ambito di Rockol Bubble, il format pensato da Rockol per l'edizione 2020 della Milano Music Week, che indagherà sulle prospettive future relative ai formati dei supporti discografici. L'appuntamento è per il 20 novembre alle ore 17 e 15.

L'evento online sarà ospitato da Dice e sarà gratuito: è possibile iscriversi per ricevere un alert via e-mail il giorno dell'evento. Clicca qui per iscriverti: https://www.rockol.it/rockolbubble-iscriviti