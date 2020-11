Rockol Bubble alla Milano Music Week 2020: 'Come trasformare in oro i propri video sul Web'

Il proprio catalogo di video online può rappresentare una fonte di guadagno? Come? Una delle domande che più frequentemente si pongono discografici, editori ma anche artisti emergenti e indipendenti sarà il tema di "Il tuo catalogo video: come trasformarlo in una miniera d'oro", incontro previsto il prossimo 20 novembre alle ore 11 nell'ambito di Rockol Bubble, il format pensato da Rockol per l'edizione 2020 della Milano Music Week.

Organizzato in collaborazione con Buzzmyvideos, l'incontro - moderato dal ceo e fondatore di Rockol Giampiero Di Carlo - tratterà le potenzialità di sfruttamento dei contenuti video grazie all'intervento di Lesley Bleakley, Director of Catalogue & Archive di Beggars Group, e Antonella Arca e Paola Marinoni di Buzzmyvideos.

L'evento online sarà ospitato da Dice e sarà gratuito: è possibile iscriversi per ricevere un alert via e-mail il giorno dell'evento. Clicca qui per iscriverti: https://www.rockol.it/rockolbubble-iscriviti