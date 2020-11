Tutti i dischi di Natale del 2020: Jamie Cullum, Calexico, Dolly Parton e gli altri

Quella degli album di Natale è una tradizione tipicamente anglosassone, che ha visto cimentarsi non solo i grandi del pop, ma anche giganti di ogni genere musicale, da Ella Fitzgerald a Bob Dylan, da James Brown a James Taylor. Ogni anno scendono in campo artisti di livello, che si confrontano con un repertorio di standard, o incidono nuove canzoni: il 2020 non fa eccezione.

C'è chi vive del revival delle proprie canzoni natalizie, come Michael Bublé (da tempo associato con questa stagione dell'anno) o Mariah Carey: "I all want for Xmas is you" è il suo maggior successo (ed è arrivata al numero uno della classifica ufficiale nel 2019, 25 anni dopo la sua uscita). C'è chi, come Liam Gallagher, ha inciso un singolo di Natale, e ci chi lavora sugli album: i primi sono usciti addirittura tra fine settembre e i primi di ottobre, altri arriveranno nelle prossime settimane.

Li abbiamo raccolti qua, a partire da quelli più interessanti: Jamie Cullum, Calexico, Mark Lanegan, Dolly Parton, icona della musica americana che in questi anni sta vivendo una nuova popolarità. Andiamo con ordine.

Jamie Cullum - "The pianoman at Christmas"

Il pianista inglese ha inciso un album di canzoni originali ispirandosi ai grandi del passato, tra pop-rock e swing. Forse il progetto più originale e ambizioso che esce quest'anno: ve lo racconteremo nei prossimi giorni, con un'intervista e un video esclusivo. Esce il 20 novembre.

Calexico - "Seasonal Shift"

La band dell'Arizona ha inciso un album con brani originali ("Hear the bells") e classici "Happy Xmas (War is Over)" e molti ospiti (Bombino, Gaby Moreno, Gisela João, Nick Urata dei DeVotchKa, Camilo Lara), con un taglio inusuale fin dalla copertina: una roulotte nel desterto. Esce il 4 dicembre.

Dolly Parton - "A Holly Dolly Christmas"

Annunciato addirittura ad agosto, esce il 2 ottobre, ed è l'uscita più importante del mazzo. Dolly, che ha già inciso album natalizi in passato (l'ultimo è del 2016), ha calato gli assi: duetti com Michael Bublé, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Willie Nelson. C'è pure una versione di "All I Want for Christmas Is You" con Jimmy Fallon.

Mark Lanegan - "Dark Mark Does Christmas 2020"

Se possiamo permetterci, uno di quelli che promette meglio, a partire dalla copertina (un teschio in cima all'albero di Natale): nella tradizione di chi fa canzoni festive dark o ironiche, un genere a parte. Che Lanegan ha già frequentato: nel 2012 pubblicò "Dark Mark Does Christmas", venduto solo ai concerti. Non c'è ancora la tracklist, ma uscirà il 4 dicembre ed è appena stato annunciato.

Leslie Odom Jr. - The Christmas Album

Il nome forse vi dice poco, ma in America è una celebrità: è uno dei protagonisti del cast originale di "Hamilton", il musical che ha sbancato Broadway e le classifiche - l'album con le canzoni dello spettacolo è in classifica da anni.

Odom Jr - che in "Hamilton" recitava Aaron Burr, il "nemico" del protagonista, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti - ha inciso un album di Natale presentato con una cover di "Last Christmas" degli Wham!.

Andrew Bird - "Hark!"

Altro album fresco di annuncio: il cantautore esce con questo album il 30 ottobre. Contiene le canzoni di un EP natalizio pubblicato l'anno scorso, più nuove incisioni: ci sono classici come "White Christmas", ma anche cover di John Prine e John Cale e l'originale "Christmas in April”.

Carrie Underwood - "My gift"

Un disco di natale pubblicato a settembre? Si. È stato prodotto da Greg Walls (Katy Perry), c'è un duetto con John Legend su "Hallelujah" - che per fortuna non è quella di Leonard Cohen, che ogni tanto viene scambiata per una canzone di Natale (in Italia l'ha incisa Cristina D'Avena, in questo senso).

Gli altri: Goo Goo Dolls e Meghan Trainor

Tra le altre uscite la cantante di "All About That Bass" pubblicherà "A Very Trainor Christmas" e la band di "Iris" uscirà con "It's Christmas All Over", mentre Jonas Kaufmann pubblicherà “It’s Christmas!” con ben 40 canzoni natalizie.