Jimmy Page e quel cameo nel film di Michelangelo Antonioni

È il 23 settembre 1966 e sul palco della Royal Albert Hall di Londra va in scena la prima data del tour dei Rolling Stones, tenutosi in Gran Bretagna nello stesso anno. Come artisti di supporto dello show di Mick Jagger e soci, caratterizzato da un’invasione di palco da parte dei fan degli Stones presenti tra il pubblico, si esibiscono il duo formato da Ike Turner e Tina Turner, Long John Baldry, Peter Jay & the Jaywalkers e gli Yardbirds. Questi ultimi vanno in scena con una formazione composta da Keith Relf (voce), Jim McCarty (batteria), Jeff Beck (chitarra solista) - tra le fila del gruppo in sostituzione di Eric Clapton, che ha lasciato la band nel 1965 - Chris Dreja e Jimmy Page. Per l’occasione Dreja e Page - entrato nel gruppo per sostituire Paul Samwell-Smith - si scambiano di ruolo, suonando così uno il basso e l’altro la chitarra. A quanto pare, tra il pubblico ad assistere al live c’è il cineasta italiano Michelangelo Antonioni, impegnato a Londra per realizzare il film “Blow-up”. Successivamente il regista - messa da parte l'opzione di includere nella pellicola una comparsata dei Velvet Underground, idea non andata in porto per alcuni problemi di ingaggio -

decide di far apparire gli Yardbirds nel suo lungometraggio del 1966.

Quest’ultimo dettaglio è stato ricordato lo scorso anno da Jimmy Page - il quale, dopo l’ultimo concerto degli Yardbirds nel 1968, ha dato vita a un nuovo gruppo insieme a John Paul Jones, Robert Plant e John Bonham, inizialmente battezzato New Yardbirds e poi Led Zeppelin - attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Nel messaggio social il musicista inglese, dopo aver narrato alcuni dettagli legati al concerto dei Rolling Stones andato in scena il 23 settembre 1966 e al set tenuto dagli Yardbirds alla Royal Albert Hall di Londra, aveva scritto: “A quanto pare Michelangelo Antonioni ha assistito a questo concerto e ha deciso di far apparire gli Yardbirds nel suo film ‘Blow-up’”.

Qualche settimana fa, sempre con un post condiviso sul suo profilo Instagram, ormai una sorta di diario dei ricordi, Page ha rievocato la sua partecipazione insieme agli Yardbirds in "Blow-up". Ricordando che la prima presentazione in anteprima del film si è tenuta a New York il 18 dicembre 1966, in concomitanza con la distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi della pellicola (arrivata nei cinema italiani tra settembre e novembre dell'anno successivo), l'artista ha scritto: "Sebbene gli Yardbirds non siano stati invitati a nessuna delle anteprime, alcuni di noi si sono messi in fila come tutti gli altri qualche tempo dopo l'evento per vedere il film. Fatta eccezione per la parte che avevamo registrato, sapevamo molto poco del lungometraggio".

Ha aggiunto: "Il team di produzione sembrava sapere poco della trama quanto noi: infatti, si diceva che al signor Antonioni fosse stato chiesto quale fosse il 'Blow up' durante le riprese e che lui avesse risposto 'Questo è il blow up', riferendosi alla scena della distruzione della chitarra. Ricordo una donna molto alta e statuaria in fila in attesa di vedere il film, si trattava di Veruschka, una famosa modella dell'epoca che recitava nel film". E ancora: "Per 'Blow-up', gli Yardbirds hanno registrato il brano "Stroll On" agli IBC Studios di Londra. Era la prima volta che Jeff Beck ed io registravamo con le chitarre".

Il film “Blow-up” - la cui idea è maturata in Antonioni nel 1964 leggendo “Le bave del diavolo” di Julio Cortázar mentre era ancora impegnato nelle riprese della pellicola “Deserto rosso” - racconta di un giovane fotografo di moda londinese, Thomas (interpretato da David Hemmings).

Verso la fine del lungometraggio il ragazzo, dopo aver intravisto per strada la donna di una coppia di amanti immortalata in alcune fotografie scattate da lui in un parco - le quali, benché non del tutto comprensibili, sembrano rivelare un tentativo di omicidio - si ritrova all’interno di un club dove si esibiscono gli Yardbirds. Il gruppo sta eseguendo una versione di “Train kept a rollin’”, brano ribattezzato“Stroll on” nella colonna sonora del film - insieme a "La notte" tra i lavori più premiati di Michelangelo Antonioni e vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1967 -, e a margine dell’esibizione della band Jeff Beck distrugge la propria chitarra.