I Cribs e la storia del rullante di Roger Taylor dei Queen

Gli Dei della musica spesso sono distratti dietro le loro cose, ma a volte regalano delle storie curiose e divertenti. Come quella dei Cribs che hanno registrato, nello studio dei Foo Fighters, il loro nuovo album, “Night Network”, atteso in uscita per il prossimo novembre.

Il terzetto britannico ha pubblicato sul suo canale Twitter una clip del dietro le quinte della realizzazione del disco dove si racconta che nell'album hanno usato il rullante – e si vede il batterista della band Ross Jarman usarlo mentre suona - che il batterista dei Queen Roger Taylor usò nel 1992 al 'Freddie Mercury Tribute Concert', il tutto grazie al batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins (grande fan dei Queen) che lo ebbe in regalo proprio da Taylor.

Nel video – e qui la storia prende i contorni della ricompensa rock - il bassista Gary Jarman spiega come lui e suo fratello gemello Ryan volevano andare al 'The Freddie Mercury Tribute Concert' allo stadio di Wembley nell'aprile del 1992 - sarebbe stato il loro primo concerto in assoluto - ma i loro genitori li trascinarono in una gita pasquale.

Racconta Gary, non sottacendo il fatto che lui e il fratello al tempo avevano poco più di undici anni: "Io e Ry abbiamo tenuto il broncio durante la fiera di Pasqua perché sapevamo che il concerto sarebbe stato in quel fine settimana". E Ross, il fratello minore (all'epoca aveva otto anni), aggiunge: "Hanno dovuto mentire e fingere con tutti i loro amici dicendo che erano andati".

Ricorda ancora Gary: "Eravamo delusi dal fatto che nostra madre ci avesse detto, 'Dite a tutti che ci siete andati'. Sapevamo che a loro non fregava un cazzo, comunque i ragazzi ci presero in giro quando Freddie morì. Così gli abbiamo detto che ci eravamo andati, ed è stato deprimente. Ma chi ride adesso, eh?”.