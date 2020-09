I Cranberries ricordano Dolores O'Riordan

Nella giornata di ieri, non fosse morta il 15 gennaio 2018, la voce dei Cranberries Dolores O'Riordan avrebbe festeggiato i 49 anni. I suoi compagni di band - Fergal Lawler e i fratelli Noel e Mike Hogan – l'hanno ricordata pubblicando un messaggio sulla pagina Facebook della formazione irlandese.

Accanto a una foto della loro compagna di band, l'hanno ricordata scrivendo: ''Buon compleanno Dolores, sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Ferg, Mike e Noel.''

A oltre un anno dalla morte di Dolores, nell'aprile del 2019, i Cranberries hanno pubblicato il loro ultimo album, "In the End" (leggi qui la nostra recensione). Il disco contiene voci registrate da Dolores prima della morte ed è stato completato dal resto della band con il supporto della famiglia della cantante.

“In the End” entrò in nomination nella categoria 'Best Rock' ai Grammy Awards, fu la prima volta in carriera che il gruppo ricevette tale riconoscimento. Il batterista Fergal all'epoca, commentando la nomination, disse: "Siamo estremamente sorpresi e onorati per questa nomination ai Grammy. Siamo sicuri che Dolores ne sarebbe molto felice.''