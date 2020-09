Le brevi di oggi, 7 settembre: Francesco Bianconi, Devendra Banhart, Marillion

Mark Kelly, tastierista della band progressive rock Marillion, ha annunciato l'uscita, per il 27 novembre, del nuovo album solista “Mark Kelly’s Marathon”. In compagnia di Guy Vickers, Oliver M. Smith (voce), Pete “Woody” Wood (chitarra) John Cordy (chitarra), Henry Rogers (batteria) e del nipote Conal Kelly (basso). Anche Steve Rothery dei Marillion ha partecipato all'album, suonando la chitarra solista in "Puppets". “Mark Kelly’s Marathon” sarà disponibile su CD + DVD Digipack in edizione limitata e numerata (che include la “Real World Session”), LP, CD Digipack e in digitale.

Track list

01.

02.

03. Amelia

i) Shoreline

ii) Whistling at the Sea

iii) 13 Bones

04.

05.

06. When I Fell

This Time

Puppets



DVD (THE REAL WORLD SESSIONS)

Amelia

When I Fell

This Time

Puppets

Twenty Fifty One

Twenty Fifty One

07.

i) Search

08.

ii) Arrival

09.

iii) Trail of Tears

10.

iv) Brief History

Il cantautore statunitense Devendra Banhart terrà quattro concerti a pagamento in streaming in quattro mercoledì di settembre, da quattro location a Los Angeles, in un serie intitolata 'OLA: Devendra Banhart plays songs in the order they were written'. I live propongono, in ordine cronologico, le canzoni dei suoi dieci album.

Dice Banhart: “Ola suona come Hello ma significa onda in spagnolo…Hello è sempre un bel modo di cominciare e l’onda sembra calzare a pennello Ciò che ora sembra…un’ondata di chiarezza (cos’è davvero importante per me?), un’ondata di paura (adesso che succederà?), un’ondata di abbandono (ora come mi posso divertire e lasciarmi andare?), un’ondata di calma (occhi chiusi, com’è la mia postura? Inspira, un respiro profondo, espira, whoosh), un’ondata di rabbia (la politica), un’ondata di silenzio ( ). Ci stiamo adattando a questo nuovo mondo a ondate…ma parlando di OLA, mi piacque l’idea...di suonare quattro concerti in cui eseguivo tutte le canzoni nell’ordine cronologico in cui furono scritte. Incominciando con “Oh Me Oh My” fino a Ma…”

Il lavoro più recente di Devendra Banhart è un EP di quattro brani, “Vast Ovoid”, pubblicato a luglio 2020 in vinile colorato a 45 giri in edizione limitata.

Esce il prossimo 16 ottobre, “Forever” il primo album solista di Francesco Bianconi. Il disco la cui uscita era prevista per lo scorso mese di aprile era stato rimandato a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, “Forever” è composto da dieci brani inediti ed è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead) e registrato ai Real World Studios di Bath. Il disco è stato anticipato dall'uscita dei singoli “Il Bene” e “L'abisso”.

Dichiara Francesco Bianconi: “Dopo due lavori massimalisti e pop con i Baustelle, avevo voglia di tornare a qualcosa di più minimale e puro. Mi sono messo a riascoltare “Desert Shore” di Nico e certi altri dischi caratterizzati dal fatto che a dominare la scena fossero pochi elementi. A volte, due soltanto: la voce e uno strumento di accompagnamento. Ho pensato che a quasi cinquant’anni e mettendomi per la prima volta in gioco da solo mi sarebbe piaciuto fare un disco così, concentrandomi sulla purezza e sulla canzone più che sulle sovrastrutture che le mode del momento, l’età e la cultura a volte impongono”.

In attesa dell'uscita del disco usciranno, sui canali dell'artista, dei capitoli di una sorta di format dal titolo 'Storie inventate'. Il format prevede otto puntate che usciranno nell'arco di otto settimane.