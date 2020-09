Tiromancino verso il nuovo album: ecco il primo singolo

Tornano i Tiromancino, con un nuovo album di inediti. Archiviato il progetto "Fino a qui", che aveva visto Federico Zampaglione celebrare la storia della band di "La descrizione di un attimo", un tempo composta insieme al fratello Francesco, a Riccardo Sinigallia e a Laura Arzilli, uscirà venerdì 11 settembre il primo singolo tratto dal nuovo lavoro: si intitola "Finché ti va" ed è stato scritto da Zampaglione insieme a Jason Rooney (che l'ha anche prodotto), Luigi Sarto e Camilla Capolla). Alla scrittura delle canzoni che saranno incluse nell'album, invece, come anticipato a Rockol da Zampaglione stesso in questa intervista sui venticinque anni dall'uscita di "La descrizione di un attimo", hanno partecipato autori romani di nuova generazione come Franco126 e Gazzelle.

In "Fino a qui" Zampaglione aveva reinciso alcuni dei brani più significativi della discografica dei Tiromancino insieme ad alcuni amici e colleghi: da Jovanotti (con il quale aveva reinterpretato "La descrizione di un attimo") a Luca Carboni (co-protagonista del duetto su "Imparare dal vento"), passando per Alessandra Amoroso (al fianco del cantautore per la nuova versione di "Due destini"), Tiziano Ferro ("Per me è importante"), Biagio Antonacci ("Un tempo piccolo"), Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ("Liberi"), Elisa e Mannarino ("Amore impossibile"), Alborosie ("Se mi verrai a cercare"), Fabri Fibra ("Muovo le ali di nuovo"), i Thegiornalisti ("I giorni migliori") e Calcutta ("Strade"). Duetto speciale con Lilly Z, nome fittizio di Linda Zampaglione, nata nel 2009 dall'unione con l'attrice Claudia Gerini.