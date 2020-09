Mettetevi l'anima in pace: Sanremo 2021 si farà, coronavirus o no

"La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà": il direttore di Rai1 Stefano Coletta conferma che l'edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana sarà confermata anche se una eventuale nuova ondata di contagi da Covid-19 spingerà il governo a confermare le attuali misure per limitare i contagi ed impedire l'ulteriore diffusione del virus. L'emergenza ha già spinto la Rai a posticipare di qualche settimana la manifestazione: la 71esima edizione non è in programma nella prima settimana di febbraio, come da tradizione, ma dal 2 al 6 marzo 2021. Amadeus, confermato al timone dell'evento dopo gli ottimi risultati di quest'anno sia in termini di ascolti (media del 54,78% di share e più di 10 milioni di spettatori) che di raccolta pubblicitaria (oltre 37 milioni), ospite nel fine settimana al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo, si è mostrato cauto: "O si fa con il pubblico o nulla. Non c'è un piano b. È impensabile vedere l'Ariston vuoto, oppure con il pubblico distanziato e poi l'orchestra. Comunque sia voglio essere positivo", ha detto. Ma Coletta spegne gli allarmismi: "Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c'è stagione di Rai1 senza Sanremo. È chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà".