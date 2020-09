Achille Lauro: 'Il mio nuovo singolo soft porno'. E torna nei negozi '1969'

Achille Lauro non riesce a stare con le mani in mano. Dopo il ritorno a Sanremo con "Me ne frego" (a un anno da "Rolls Royce"), i singoli "16 marzo" e "Bam bam twist" e l'album tributo agli Ani '90, l'ex trapper capitolino diventato popstar annuncia l'uscita di un nuovo progetto discografico: una rivisitazione dell'album "1969", quello della svolta pop-punk anticipata proprio da "Rolls Royce", con nuove tracce non incluse nella versione originale. E sul nuovo singolo "Maleducata", già annunciato, assicura: "È un soft porno". La canzone arriverà sulle piattaforme di streaming il 17 settembre e fa parte della colonna sonora della terza ed ultima stagione della serie "Baby", ispirata al caso di cronaca delle baby squillo dei Parioli, a Roma, su Netflix dal 16 (la seconda stagione, pubblicata l'anno scorso, si chiudeva con "Non avere paura" di Tommaso Paradiso, la prima canzone da solista dell'ex leader dei Thegiornalisti). Il disco uscirà invece il 25 settembre.

La copertina è diversa da quella della versione originale: "Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter-ego 'Achille Idol'", scrive Lauro su Instagram. Accanto al suo volto ci sono le sagome di Elvis Presley, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe e James Dean, tutti già omaggiati con la copertina del disco dell'anno scorso. Oltre ai brani già inclusi nell'edizione originale di "1969" e ai singoli "Maleducata", "Me ne frego", "16 marzo" e "Bam bam twist", nella nuova versione sono inclusi un duetto con Fiorella Mannoia su "C'est la vie" e "Maledetto lunedì", brano originariamente apparso nell'album "Zerosei" dei produttori romani Frenetik&Orang3, tra i più stretti collaboratori di Lauro.