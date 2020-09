Morgan vuole che la Rai gli affidi un programma di divulgazione musicale

L'iniziativa, è bene specificarlo subito, non è farina del suo sacco. L'hanno promossa alcuni fan lanciando in rete una petizione: "La RAI affidi a Morgan un programma tv musicale". Su Change.org, piattaforma online gratuita di campagne di varia natura, in tre giorni ha raggiunto quota 670 firme (al momento in cui scriviamo questo articolo): l'obiettivo è arrivare a 1.000. Nel testo della petizione, rivolta ai direttori di rete e ai membri del consiglio di amministrazione della RAI, si legge: "Chiediamo che venga dato un programma televisivo musicale a Morgan, in quanto riteniamo che sia la figura più idonea e competente in materia. Negli ultimi dieci anni non è mai stato realizzato dalla RAI un programma televisivo musicale condotto da Morgan, e tutti gli spazi musicali sono stati affidati a persone dalle inferiori doti sia dal punto di vista dell’intrattenimento che della preparazione. Morgan ha puntualmente dimostrato, nelle varie occasioni in cui è stato ospitato, di eccellere in quel ruolo, surclassando i conduttori e gli altri interpreti sia nel gradimento che nei dati di ascolto". Un'iniziativa simile era stata già promossa in passato e l'appello era in qualche modo arrivato a viale Mazzini, che l'anno scorso decise infatti di affidare all'ex leader dei Bluvertigo un programma radiofonico sulla storia della canzone d'autore italiana, "Cantautoradio" (su Rai Radio2). Ora, però, Morgan vuole altro.

Il cantautore ha rilanciato la petizione sui suoi canali social ufficiali, invitando i suoi follower a sottoscriverla. Scrive Morgan: