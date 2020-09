David Guetta e Sia: su TikTok un'anteprima di 'Let's Love'

TikTok torna a fare notizia, ma non per le indiscrezioni riguardanti la cessione delle operatività della piattaforma a interlocutori occidentali sui mercati statunitense, canadese, australiano e neozelandese: a partire da oggi sul social network controllato da Bytedance sarà lanciato il nuovo singolo di David Guetta e Sia, "Let's Love", la cui pubblicazione ufficiale è prevista per il prossimo venerdì, 11 settembre.

L'operazione vedrà i due artisti pubblicare quotidianamente, fino alla data d'uscita della canzone, dei brevi video contenenti frammenti del brano. A dare il via alla campagna è stata la stessa superstar francese delle consolle, con una breve clip pubblicata oggi, lunedì 7 settembre: "Possiamo superare questi momenti difficili insieme?", si chiede il dj nel video, "Usate l'hashtag #letslove per far vedere quale sia il vostro modo per restare positivi: che sia il fitness, il ballo o il disegno... E' arrivato il vostro momento di risplendere".

Quella di "Let's Love" è la prima anteprima di una produzione internazionale di alto profilo organizzata in modo sistematico e strutturato su TikTok: già dalle prossime ore sarà possibile verificare se l'accordo tra l'etichetta titolare del brano e la piattaforma includa anche una campagna marketing che coinvolga anche gli influencer più popolari, che potrebbero essere utilizzati come volano per il rilancio "virale" della canzone.

L'operatività di TikTok in USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda dovrebbe essere ceduta a breve dalla società madre, la cinese Bytedance, a operatori occidentali - in corsa per l'acquisizione, al momento, ci sono Microsoft in cordata con Walmart, Triller in partnership con la società di investimenti Centricus, e la big tech californiana Oracle - in seguito al bando emesso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il passaggio di mano - dato solo la scorsa settimana per imminente - potrebbe essere rallentato da un nuovo provvedimento adottato dal governo cinese, che prevede l'ok da parte di Pechino nella cessione di asset tecnologici da parte di aziende nazionali a interlocutori internazionali.