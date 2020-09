Ozzy Osbourne chiude definitivamente alla reunion dei Black Sabbath

Lo ha detto senza giri di parole: "Non ho il minimo interesse a suonare di nuovo con i Black Sabbath". Pazienza se le sue parole feriranno i fan della leggendaria band heavy metal britannica. A Ozzy Osbourne non piace illuderli: preferisce essere sincero.

In un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone il cantante - che dopo l'ultimo concerto ufficiale dei Black Sabbath, quello del febbraio del 2017 a Birmingham, la città natale dei membri fondatori del gruppo, ha avuto a che fare con alcuni problemi di salute e ha ripreso la sua carriera solista, tra il tour e l'album "Ordinary man" - è tornato a rispondere a una domanda su un'eventuale reunion della band. E ha detto di non avere alcuna intenzione di ritrovarsi ancora una volta sui palchi con gli ormai ex compagni:

"Ormai è andata. L'unica cosa di cui mi pento è di non aver suonato con Bill Ward durante l'ultimo concerto. Mi ha fatto male. Sarebbe stato bello. Non so cosa ci fosse dietro la sua assenza, ma sarebbe stato bello davvero".

Dunque, ha liquidato una futura reunion dei Black Sabbath con queste parole:

"Ho parlato con Tony più volte, non ho il minimo interesse a fare un altro concerto. Forse Tony si sta annoiando, adesso".

Ciò non vuol dire, però, che Ozzy smetterà di fare musica. Continuerà a portare avanti i suoi progetti solisti. Le sue intenzioni le ha sottolineate già a margine di una recente intervista rilasciata al tabloid britannico "Daily Mirror": "Sapete quando mi ritirerò? Quando sentirò che stanno mettendo i chiodi alla mia bara. E poi farò un cazzo di bis. Sono il Principe delle tenebre".