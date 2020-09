Mick Jagger e Jimmy Page discutono sulla registrazione di "Scarlet"

È uscita venerdì la ristampa di "Goats head soup" (qua la recensione), storico disco che fece seguito al capolavoro "Exile on main street". Mick Jagger in questi giorni è in vacanza in Toscana, ma riecheggiano le sue dichiarazioni a proposito di "Scarlet", la canzone più interessante della riedizione, che vede le collaborazione di Jimmy Page. Abbiamo raccontato l'intera storia qui: ma ora si torna a parlare di quando e dove fu incisa. E fa notizia il fatto che Jagger e Page forniscano versioni discordanti.

La versione di Page è raccontata nei dettagli in un'intervista promozionale che la Universal ha diffuso ai media (e che abbiamo ripreso qua). Mentre Jagger ha smentito Page in un'intervista rilasciata a Rolling Stone in America. Il cantante sostiene che il brano venne registrato negli Olympic Studios di Londra, mentre Page dice che venne registrata nello scantinato di Ron Wood.

Ron Wood al tempo non era ancora nei Rolling Stones: Mick Taylor sarebbe uscito a fine 1974, e lui sarebbe entrato poco dopo. Però, secondo Page, avrebbe avuto comunque un ruolo nella sessione:

Woody viveva in una casa chiamata The Wick a Richmond, e aveva uno studio nel seminterrato. Mi disse che c'era un invito per una session e che ci sarebbero stati Keith e Ian Stewart. Quindi ho pensato "Sarà davvero fantastico, andiamo".

Ronnie in realtà non suonò. Keith entrò e sistemò la sua attrezzatura e io ho presi la mia chitarra. C'erano un batterista e un ingegnere che non conoscevo. Rick Grech, il bassista, lo conoscevo e chiaramente conoscevo Keith e conoscevo anche Stu. Quindi Keith ha dato il via. Ovviamente ho prestato molta attenzione a quello che stava facendo, e poi ho tirato fuori un riff.

Secondo questa ricostruzione, Mick aggiunse la sua voce solista in un'altra sessione il giorno successivo.

Nell'intervista a Rolling Stone, Jagger smentisce questa versione:

Io e Jimmy ci siamo sentiti qualche giorno fa. Gli Ho detto: Sono sicuro che l'abbiamo registrata all'Olympic". Ma lui mi risposto, "No, no, lo ricordo molto bene. L'abbiamo registrata nel seminterrato di Ronnie Wood". E io: "Beh, è strano, perché non c'è Ronnie, allora? Ronnie non è un chitarrista che si tira indietro. Lui ha insistito: "No, l'abbiamo sicuramente fatto nel seminterrato di Ronnie Wood"

La versione di Keith Richards è ancora diversa:

Il mio ricordo è che siamo entrati alla fine di una sessione degli Zeppelin. Stavano per andarsene, e noi avevamo prenotato il turno successivo e credo che Jimmy abbia deciso di restare. In realtà non lo stavamo incidendo come una canzone finita, era fondamentalmente per una demo, una dimostrazione solo per avere un'idea. Ma è venuto bene: con una formazione del genere abbiamo pensato che era meglio usarla

Rimane quindi il mistero: ma si sa: i ricordi delle rockstar non sono sempre precisissimo. Ecco la canzone, intanto.