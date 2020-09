Che fine ha fatto la campagna presidenziale di Kanye West?

È un po' che non sentiamo parlare della campagna presidenziale di Kanye West. Meglio così, dirà qualcuno, viste le critiche che l'operazione ha attirato (comprese quelle alla stampa, rea di dare troppo spazio a quelli che qualcuno definisce "deliri"). Lo stesso Kanye sembra avere rallentato, forse anche per le turbolenze familiari che la sua decisione di scendere in campo ha causato. Sono ipotesi, sia chiaro: ma il fatto è che l'ultimo tweet di Kanye sul tema è di oltre due settimane fa: elencava gli stati in cui è riuscito a fare inserire il suo nome, solo 10 (in molti altri stati i termini per la presentazione delle candidature erano già scaduti).

Mentre in questi giorni stanno iniziando le votazioni per posta, il suo “The Birthday Party” viene dato al 2% tra gli elettori più giovani. Diverse testate statunitensi riportano che il rapper ha speso quasi sette milioni di dollari per la campagna, secondo la Commissione elettorale federale: praticamente tutti di tasca propria, perché i contribuiti ricevuti ammontano a poco più di 11mila dollari. Quasi tutta la spesa è stata fatta per società di consulenza che lo hanno aiutato a mettere il nome sulla scheda, e si nota che almeno una di queste è legata al partito repubblicano, che lo avrebbe sostenuto per disturbare la candidatura del democratico Joe Biden tra i giovani e gli afroamericani - con scarsi risultati.

Intanto, rimanendo in tema di turbolenze famigliari, è stato pubblicato su instagram un inquietante videoclip, girato nel 2017 dal regista Eli Russell Linnetz (che lo ha condiviso solo pochi giorni fa). Il video venne realizzato per "Feel me" collaborazione con di Kanye con il rapper con Tyga nel 2017. E nel video si vede la moglie Kim Kardashian che "partorisce" la sorellastra Kylie Jenner (al tempo ventenne e compagna di Tyga). Il video costò più di un milione di dollari, ma non venne usato forse proprio per quelle immagini finali in cui Kylie Jenner esce da una porta situata tra le gambe divaricate e gigantesche della Kardashian.