Il nuovo Decreto del Governo conferma lo stop alle discoteche

Domani, 7 settembre, verrà varato il nuovo dereto del Presidente del Consiglio dei Ministri (più semplicemente DPCM) in tema di misure di sicurezza pe combattere la pandemia da Covid. Il testo non è ancora stato pubblicato né dal sito del governo, né dalla Gazzetta Ufficiale, ma circolano sulla stampa le anticipazioni della misura.

A seguito delle polemiche sorte attorno a ferragosto attorno ai focolai di contagio sviluppatesi in locali da ballo, viene confermata l’ordinanza del Ministro Speranza del 16 agosto (che integrò e corresse il precedente DPCM del 7 agosto): le discoteche rimangono chiuse ed è confermato l'obbligo di mascherni "dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale".

Il Governo sarebbe intenzionato, secondo le anticipazioni, a confermare i limiti per gli eventi pubblici sportivi: le partite di calcio si continueranno a svolgere a porte chiuse. Nelle anticipazioni non si fa cenno invece alle norme per lo spettacolo dal vivo: per capire se ci saranno variazioni rispetto allo stato attuale (un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con limiti al numero massimo di spettatori a 200 per il chiuso e 1000 per gli spettacoli all'aperto), bisognerà attendere il testo definitivo.