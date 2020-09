Courtney Love e il suo amore per Neil Young

La leader delle Hole Courtney Love ha sempre avuto un debole per la musica di Neil Young, addirittura disse che le canzoni del cantautore canadese le hanno salvato la vita. Young doveva piacere anche al marito di Courtney, il frontman dei Nirvana Kurt Cobain, che nella lettera che lasciò prima di suicidarsi citò le parole “It’s better to burn out than to fade away” della canzone di Young “Hey Hey, My My (Into The Black)”.

Quando Young lo scoprì disse che questo fatto lo segnò molto: “Quando è morto e ha lasciato quella nota, ha toccato una corda nel profondo dentro di me. Mi ha fottuto. Per coincidenza, avevo cercato di contattarlo. Volevo parlare con lui. Dirgli di suonare solo quando ne aveva voglia."

Alcuni anni dopo, per Courtney Love, che aveva dei problemi riguardanti l'abuso di stupefacenti, la musica di Neil Young rappresentava una delle poche cose a cui attaccarsi quando era stesa sul fondo, un qualcosa che la teneva a galla nei momenti difficili.

La musicista statunitense disse alla rivista Steppin' Out: "Quando ero in riabilitazione, avevo con me alcuni CD davvero fantastici, avevo Dylan, avevo i R.E.M. e avevo “Decade” di Neil Young. Mettevo su “Decade” e ascoltavo "Old Man". Erano le cinque del mattino e prendevo a calci lo Xanax, ed era un fottuto incubo e ho visto Neil in piedi sopra di me. E io, 'Neil, sei Dio! È fantastico!' Fu fortissimo. Ho pensato di potercela fare. Posso farcela e Neil me la farà superare. Era una cosa profondamente spirituale. È stato bello."

Un altro brano presente nella raccolta “Decade” era "Cinnamon Girl", che divenne un punto fermo, nel 1995, nella scaletta in concerto delle Hole. Il brano è incluso nel secondo album di Neil Young, “Everybody Knows This Is Nowhere” inciso con i suoi Crazy Horse nel 1969. "Cinnamon Girl" uscì poi come singolo nel 1970, raggiungendo al suo massimo la posizione numero 55 nella classifica di Billboard.

Qui sotto potete vedere la cover di “Cinnamon Girl” delle Hole che aprì il loro concerto del 10 aprile 1995 al City Square di Milano.