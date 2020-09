Guarda un ragazzino di 10 anni fare "Bulls on Parade" dei Rage Against the Machine

La O’Keefe Music Foundation è una fondazione musicale statunitense senza scopo di lucro che offre ai giovani musicisti di talento la possibilità di esibirsi e di essere visti da un pubblico a livello globale. Dall'inizio del 2006 ha già aiutato 941 'studenti' a registrare e realizzare 226 video musicali gratis.

Il loro ultimo video pubblicato è una cover di "Bulls On Parade" classico del repertorio dei Rage Against The Machine interpretata da un ragazzino di dieci anni di nome Colt Shedden. Ad esibirsi con lui: alla chitarra solista Tyler Halverson (16 anni), alla chitarra ritmica Alex Sutherland (17 anni), al basso Fritz Dannemiller (17 anni) e alla batteria Zach Halverson (15 anni).

Colt Shedden non è nuovo a prodezze del genere. Circa un mese venne pubblicato un video in cui lo si poteva vedere alle prese con la cover di “Roots Bloody Roots” dei Sepultura.