"Sally" compie 24 anni e Vasco Rossi le fa una dedica

Esattamente ventiquattro anni fa veniva pubblicato il singolo di Vasco Rossi “Sally” e Vasco Rossi non ha mancato di ricordarlo dedicandogli un pensiero sul suo canale Instagram. La canzone è parte della tracklist dell'undicesimo album del cantautore emiliano, “Nessun pericolo... per te” uscito nel gennaio 1996. Un paio di anni più tardi la cantante romana Fiorella Mannoia ne fece una cover (che riscosse un buon successo) che poi incluse nell'album “Certe piccole voci” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato nel 1999.

Ecco le parole di Vasco:

“Il 5 settembre del 1996 usciva "Sally".È la parte femminile di me. Ci sono dentro anch'io. Ci sono dentro soprattutto io. Le stesse parole, però, dette da una donna suonano meglio, in un uomo sarebbero a volte un po' patetiche. Meglio parlare di sé attraverso una donna che parlare di sé in prima persona. È venuta giù di getto. Un miracolo. A volte accadono. "Sally" è la prosecuzione di "Jenny", un altro ritratto di donna disincantata e fragile che ho presentato nel mio primo 45 giri. Sono io in entrambe le canzoni; ero Jenny prima e Sally dopo. Se non ho intitolato le canzoni "Vasco" è perché mi sembrava suonasse meno bene.”