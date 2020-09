Seat Music Awards 2020: gli artisti di stasera, 5 settembre

Sarà trasmessa da Rai 1 in diretta nella serata di oggi, sabato 5 settembre, in prima serata, il secondo appuntamento con i Seat Music Awards 2020, evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dedicato ai lavoratori della musica messi in crisi dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sul palco dell'Arena di Verona saliranno Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo, The Kolors e il comico Enrico Brignano.

La manifestazione si gioverà di un terzo appuntamento domenica 6 settembre - sempre sui Rai 1, a partire dalle 16.00 - quando verrà trasmesso "Seat Music Awards - Viaggio nella musica", documentario che avrà come protagonista Nek al quale si affiancheranno, in veste di ospiti, Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, Ron, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Marco Masini, Fabrizio Moro, Nina Zilli, Simona Molinari, Giovanni Caccamo e Mr. Rain e altri ospiti.