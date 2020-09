“Heroes”, i promoter indipendenti: “Ci hanno tagliato fuori”

Su “Il Messaggero” di oggi, 5 settembre, all’interno di un articolo dedicato al concerto “Heroes” in programma domani a Verona, si legge tra l’altro del disappunto espresso da un paio di live promoter indipendenti di peso, Alessandro Ceccarelli di BPM e Pietro Fuccio di DNA – l’agenzia guidata dal primo rappresenta tra gli altri Boomdabash, Dardust e Pinguini Tattici Nucleari (questi ultimi presenti nella line up dell'evento), quella guidata dal secondo include nel proprio roster artisti come Calcutta , Cosmo, Birthh e Any Other: “L’iniziativa è lodevole, ci avrebbe fatto piacere fare la nostra parte e partecipare direttamente all’organizzazione dell’evento: ma siamo stati tagliati fuori”. Alessandro Ceccarelli è, peraltro, protagonista dell’evento in programma a Bologna la prossima settimana “Per gli Invisibili”, del quale abbiamo riferito qui. A margine della presentazione dei Seat Music Awards e di "Heroes" Clemente Zard di Vivo - tra le società coinvolte nella realizzazione degli eventi, insieme a F&P e Live Nation - aveva invece parlato di un livello di collaborazione inedito tra gli operatori del settore.