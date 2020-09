Van Morrison torna in concerto (con pubblico distanziato)

Una decina di giorni fa Van Morrison ha pubblicato sul suo sito web una lettera-invettiva intitolata 'Save live music' nella quale invitava il mondo della musica a prendere posizione contro il distanziamento sociale del pubblico ai concerti poiché non economicamente sostenibile e a combattere contro la pseudo-scienza.

Ha scritto: “Stiamo facendo concerti a distanza sociale. Questo non è un segno di conformità o di accettazione dell'attuale stato di cose; questo è per far lavorare la mia band e uscire dalla stasi. Questa non è una risposta per il futuro. Invito i miei colleghi cantanti, musicisti, autori, produttori, promotori e gli altri del settore a combattere insieme a me su questo tema. Fatevi avanti, alzatevi, combattete la pseudo-scienza e parlate.”

Il quasi 75enne musicista irlandese è tornato ad esibirsi dal vivo – con pubblico socialmente distanziato - la sera del 3 settembre alla Virgin Money Unity Arena Newcastle in Inghilterra. Più sotto potete vedere, tratto dal live dell'altra sera, il video relativo a “Brown Eyed Girl” e “Gloria”.