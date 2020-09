Steve Hackett: esce il video di “Under The Eye Of The Sun”

Steve Hackett ha pubblicato un video dal vivo di “Under The Eye Of The Sun”. La canzone è tratta dall'album in studio dell'ex chitarrista dei Genesis “At The Edge Of Light” pubblicato nel 2019, ed è tratta dal suo prossimo doppio disco registrato dal vivo “Selling England By The Pound & Spectral Mornings: Live At Hammersmith” la cui uscita è programmata per il prossimo 25 settembre.

Il primo set del concerto include brani di “Spectral Mornings”, che celebra il suo quarantesimo anniversario e di “At The Edge Of Light”. La seconda parte invece è la registrazione dal vivo, per intero, dell'album “Selling England by the Pound” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel 1974 dai Genesis, più “Déja Vu”, un brano iniziato per quell'album da Peter Gabriel, successivamente completato da Hackett.

CD1

1. Intro

2. Every Day

3. Under The Eye of The Sun

4. Fallen Walls And Pedestals

5. Beasts Of Our Time

6. The Virgin And The Gypsy

7. Tigermoth

8. Spectral Mornings

9. The Red Flower Of Tai Chi Blooms Everywhere

10. Clocks – Angel of Mons

11. Dancing With The Moonlit Knight

12. I Know What I Like (In Your Wardrobe)

CD2

1. Firth Of Fifth

2. More Fool Me

3. The Battle Of Epping Forest

4. After The Ordeal

5. The Cinema Show

6. Aisle of Plenty

7. Deja Vu

8. Dance On A Volcano

9. Los Endos