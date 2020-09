Rihanna, in arrivo un documentario sulla sua vita

Il prossimo anno, intorno al giorno dell'Indipendenza che negli Stati Uniti si celebra il 4 luglio, verrà pubblicato su Amazon un documentario dedicato Rihanna diretto dal regista Peter Berg.

Il 56enne regista statunitense ha rivelato che le riprese del film sono state un "viaggio epico" lungo quattro anni: “Il documentario su Rihanna è qualcosa su cui lavoro insieme a lei da quasi quattro anni. Amazon lo pubblicherà nell'estate del prossimo anno, intorno al 4 luglio. Gli ultimi quattro anni con lei, sono stati un viaggio davvero epico.”

La 32enne popstar di Barbados musicalmente è ferma al gennaio 2016, quando uscì l'album “Anti” (leggi qui la nostra recensione), ma, come ha detto Berg a Collider, è molto impegnata in diverse iniziative imprenditoriali. “È una donna straordinaria, ogni giorno sembra crescere ed espandersi in nuove imprese e in nuovi progetti a un ritmo cui è difficile tenere il passo. Quindi ogni volta che pensiamo che finiremo il film e lo pubblicheremo, lei fa qualcosa come far partire una linea di moda come Fenty o la sua linea di lingerie, oppure la sua linea di cura della pelle. Viaggia a tutti i cilindri, ora sta facendo nuova musica e ha molto successo negli affari ed è una tale imprenditrice che la lasciamo crescere, ma proveremo a terminarlo in primavera e a pubblicarlo in estate.”

Rihanna sta avendo parecchio successo nel campo della moda, al proposito ha dichiarato: ''Mi sono evoluta lentamente nel mondo della moda. Prima indossandola, acquistandola, facendomi riconoscere per il mio stile e poi collaborando con i brand. Non ho mai voluto mettere il mio nome su qualcosa e vendere la mia licenza. Sono molto pratica, quindi volevo prenderla con calma e guadagnare il rispetto come designer."