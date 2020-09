David Bowie: esce la ristampa di "The Man Who Sold the World" con il titolo originale

La Parlophone Records ripubblicherà il prossimo 6 novembre l'album del 1970 di David Bowie, “The Man Who Sold the World”, con il titolo originale e con una nuova copertina. La ristampa uscirà in vinile nero da 180 grammi e in edizione limitata, oltre ad edizioni numerate in oro e in vinile bianco. L'audio sarà reso disponibile anche sulle piattaforme digitali.

Il musicista inglese scomparso il 10 gennaio 2016 infatti, inizialmente, voleva chiamare il suo terzo album in studio “Metrobolist”, un omaggio al celeberrimo film di Fritz Lang del 1927, “Metropolis”. Ma accadde che, per la sua pubblicazione negli Stati Uniti, la Mercury Records, senza consultarsi con Bowie, ribattezzò l'album “The Man Who Sold the World”.

La ristampa uscirà quindi con il nome “Metrobolist” e con l'artwork di Mike Weller, l'artista che creò la copertina originale dell'album. Come riportato da un comunicato stampa, la maggior parte dell'album è stata remixata dal produttore originale Tony Visconti, ad eccezione del brano “After All”, che Visconti considerava già perfetto.

“Metrobolist” è l'ultima di una serie di versioni di archivio di David Bowie che quest'anno hanno portato alla pubblicazione di “ChangesNowBowie”, con nove brani inediti tratti da una sessione acustica a New York nel 1996; la prima uscita dell'album “LiveandWell.com” e “Something in the Air”, un album dal vivo di una performance del 1999 a Parigi. Inoltre, una ristampa in vinile in edizione limitata dell'album del 1975 di Bowie “Young Americans” uscirà il prossimo 18 settembre.