Samuele Bersani: dopo sette anni esce il nuovo album "Cinema Samuele"

Sono trascorsi ben sette anni dalla pubblicazione di "Nuvola Numero Nove" (leggi qui la nostra recensione), i tempi sono maturi per un nuovo album di Samuele Bersani che annuncia via social network l'uscita di “Cinema Samuele” per il prossimo 2 ottobre.

La copertina è un progetto grafico realizzato da Paolo De Francesco. Un lavoro in cui le immagini del presente (il cartellone con l'arcobaleno e la scritta "Andrà tutto bene") si susseguono a quelle del passato, la cronaca (l'orologio della Stazione di Bologna fermo sulle 10.25) all'immaginazione, le luci alle ombre, la sua vita (la statua del Nettuno di Bologna, città che lo ha accolto) a quella di tanti altri. L'album è stato scritto, prodotto e arrangiato dal 49enne cantautore nato a Rimini con la collaborazione di Pietro Cantarelli, a lungo al fianco di Ivano Fossati.

Questo l'annuncio pubblicato da Bersani sul suo canale Instagram: