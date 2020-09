Finneas: esce il singolo “What They'll Say About Us”

Il 23enne musicista, compositore e produttore Finneas ha pubblicato il nuovo singolo “What They'll Say About Us”. Una canzone da lui scritta durante il lockdown.

Questo il racconto di Finneas:

"Ho scritto questa canzone a giugno dopo aver trascorso la giornata nel centro di Los Angeles a una protesta, piena di speranza e con la prospettiva che milioni di persone si unissero da tutto il mondo per combattere contro il razzismo istituzionalizzato e la disuguaglianza. Durante quel periodo, avevo anche seguito Amanda Kloots mentre documentava il ricovero di suo marito Nick Cordero in terapia intensiva mentre era in coma dopo che gli era stato diagnosticato il COVID-19. Immaginarla seduta al suo fianco, aspettando, sperando che si svegliasse, mi ha fatto pensare alle milioni di persone, in tutto il mondo, che hanno anche persone care, genitori, figli e membri della famiglia allargata che stanno attraversando la stessa cosa . Combattere questo orribile virus. Alcuni guariranno e si sveglieranno di nuovo, mentre altri, tragicamente, potrebbero non farlo. Questa canzone è dedicata a tutti coloro che hanno dovuto sopportare quest'anno. Spero che questa canzone possa offrire una sorta di conforto a coloro che potrebbero averne bisogno."