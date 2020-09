John Lennon: esce una biografia sull'ultimo anno della sua vita

Lo scrittore Kenneth Womack ha compilato una nuova biografia, in uscita il prossimo 8 ottobre, intitolata 'John Lennon 1980: The Last Days In The Life', che ha come oggetto l'ultimo anno di vita dell'ex Beatle John Lennon.

Del suo volume Womack ha detto: "Lo scrivere 'John Lennon 1980' è il risultato del mio sforzo di raccontare la storia dell'ultimo anno di John come artista nel contesto della sua vita e non, chiaramente, nei termini di come è morto. L'ultimo episodio della grandezza dell'ex Beatle è una storia ispiratrice a sé stante e sono orgoglioso di trattarla nella pienezza che merita.” In un comunicato stampa, l'editore Omnibus Press sottolinea: "È la storia di come visse piuttosto che di come morì".

L'annuncio della pubblicazione di questo volume giunge a breve distanza dalla notizia che all'assassino di Lennon, Mark David Chapman, è stata negata per l'undicesima volta la richiesta di libertà condizionata e dovrà trascorrere almeno altri due anni dietro le sbarre per il suo omicidio.