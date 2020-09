Le brevi di oggi, 4 settembre: Asking Alexandria, Silvio Capeccia, Elodie

Per motivi non dipendenti dalla volontà di Elodie e per decisione del Comune di Sammichele di Bari, nel rispetto delle regole anti-Covid, il concerto della cantante romana, previsto per domenica 13 settembre in occasione del Sammichele Music Festival, è stato annullato. Questo, rappresentava per Elodie, il suo ultimo appuntamento estivo dal vivo.

E' entrata in rotazione radiofonica la versione in piano solo di Silvio Capeccia di “Vivo da re” dei Decibel, primo singolo estratto dal nuovo album del tastierista della band milanese “Silvio Capeccia plays Decibel – Piano Solo” in uscita venerdì 11 settembre in formato CD e sulle piattaforme digitali.

“”Vivo da re” è forse la canzone a cui sono più affezionato – dichiara Silvio Capeccia – il primo brano scritto insieme ad Enrico, quando ancora ci chiamavamo Champagne Molotov e suonavamo nei licei di Milano le cover di Bowie, Lou Reed e Roxy Music”.

È stata cancellata l’unica data italiana degli Asking Alexandria prevista per il prossimo 11 novembre. A breve saranno aperti i rimborsi, che potrete ottenere attraverso i canali ufficiali tramite cui avete effettuato l’acquisto. Ecco una dichiarazione del chitarrista della band britannica Ben Bruce: “Dopo mesi di conversazioni e aver prestato estrema attenzione allo sviluppo del Covid-19 in giro per il globo, abbiamo deciso che è nell’interesse di tutti di non proseguire con le date del tour inglese/europeo. La salute dei nostri fan, membri della crew, familiari e tutti gli altri coinvolti dev’essere messa al primo posto, quindi non ci sentiamo a nostro agio a continuare il tour come avevamo pianificato. Ci dispiace veramente deludere i nostri fan ma torneremo. Ci mancate tutti, speriamo che stiate al sicuro non vediamo l’ora di tornare nella stessa stanza con voi tutti, a cantare insieme a squarciagola! Sarete contattati direttamente riguardo i rimborsi, se avete domande per favore contattate dovunque abbiate comprato i biglietti”.