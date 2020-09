Deep Purple: guarda il video di "Nothing At All"

I Deep Purple hanno pubblicato il video di "Nothing At All", brano incluso nell'ultimo album della band, "Whoosh!" (leggi qui la nostra recensione), che ha raggiunto il mercato agli inizi dello scorso mese di agosto.

Il frontman della leggendaria band inglese Ian Gillan parlando con Fox News ha esternato il proprio sentire sul nuovo album: "Per essere onesti, è bello. Mi sento come se fossimo tornati negli anni '70. C'è questa energia che è piuttosto avvincente. Come ci si sente? È bello perché ci siamo divertiti molto a fare questo disco. Abbiamo trascorso cinque o sei giorni in Germania all'inizio dell'anno. Poi siamo andati a Nashville per due settimane e mezzo. È stato straordinariamente veloce. Ho affittato un cottage sulle rive del fiume Cumberland, con vista sul Grand Ole Opry. Così posso sentire la musica fluttuare dall'altra parte del fiume fino alle prime ore del mattino. Stavo seduto tutta la notte a scrivere in ​​questa magica atmosfera. Come mi sento? Abbastanza bene. È bello quando porti a termine un progetto e sei soddisfatto del risultato."

Alla domanda su cosa ci fosse a Nashville per averlo così ispirato, Gillan ha risposto: "Ad essere sincero, penso solo che le circostanze fossero buone. Il nostro produttore, che è canadese (Bob Ezrin), vive a Nashville. E ha un posto a Nashville dove si ha tutto ciò di cui si può aver bisogno. È stato un ambiente fantastico e rilassante per fare un disco. E' stato più per una questione di praticità che non di ispirazione".

La band di “Smoke on the Water” sarà in concerto in Italia il 5 luglio 2021 al Bologna Sonic Park, mentre il 19 ottobre 2021 si esibiranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago, vicino Milano.