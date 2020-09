Diodato ha vinto un altro premio, stavolta alla Mostra di Venezia

Un 2020 da incorniciare, quello di Diodato. Il cantautore tarantino da quando, lo scorso febbraio, ha vinto il Festival di Sanremo con la sua "Fai rumore", non fa che collezionare premi. Sul palco dell'Ariston fece incetta di riconoscimenti: quattro in totale. Un paio di mesi dopo, in pieno lockdown, ai David di Donatello si è portato a casa un altro prestigioso riconoscimento: il David per la Migliore canzone originale con "Che vita meravigliosa" (dall'omonimo film di Ferzan Özpetek), avendo la meglio su Thom Yorke e la sua "Suspirium" di Thom Yorke (dal remake di "Suspiria" di Luca Guadagnino) e Brunori Sas e la sua "Un errore di distrazione" (da "L'ospite" di Duccio Chiarini), tra gli altri. E sempre restando in ambito cinematografico, con la stessa "Che vita meravigliosa" all'inizio di luglio ha conquistato un'altra statuetta, il Nastro d'argento alla migliore canzone originale.

Il nuovo premio che va ad aggiungersi al palmares di Diodato ha a che fare ancora con il mondo del cinema. Si tratta del Soundtrack Stars Award Speciale "Musica&Cinema", consegnato al cantautore nell'ambito del Soundtrack Stars Award 2020, evento - quest'anno dedicato a Ennio Morricone - che premia la migliore colonna sonora tra i film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Costretto a rinviare a causa delle misure restrittive legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 i concerti in programma la scorsa primavera, Diodato è tornato sui palchi quest'estate per presentare dal vivo i brani del suo ultimo album, "Che vita meravigliosa", uscito a febbraio: il tour estivo lo ha visto esibirsi in giro per l'Italia con una serie di concerti organizzati nel rispetto delle norme per impedire i contagi e limitare l'ulteriore diffusione del virus.