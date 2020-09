Renato Zero: per i 70 anni tre nuovi album di inediti entro la fine dell'anno

Tre nuovi album di inediti entro la fine dell'anno: così Renato Zero festeggia i suoi 70 anni. Il Re dei Sorcini spegnerà le candeline sulla torta a fine mese, il 30 settembre. E - spinto dall'impossibilità di festeggiare il traguardo sui palchi, davanti al suo pubblico, a causa della pandemia da Covid-19 - festeggia pubblicando una vera e propria trilogia. A svelare in anteprima le mosse discografiche del cantautore romano è Il Messaggero in un articolo dal titolo "Zero ricomincia da 3", partendo da un post pubblicato dalla stessa voce di "Triangolo" in questi giorni sui suoi canali social ufficiali: "Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione", ha scritto.

Il progetto, che include una quarantina di canzoni, come riferisce il quotidiano romano, "sfida le attuali regole del mercato, che considerano i tradizionali album ormai obsoleti e prediligono i singoli o gli Ep. Tre album di inediti che usciranno uno dopo l' altro entro la fine del 2020, andando a comporre di fatto una trilogia".

Il primo disco arriverà già a fine settembre, in concomitanza con i festeggiamenti per i 70 anni (e con la messa in onda su Canale 5 della registrazione dei due concerti tenuti da Zero a Milano a gennaio, parte del tour "Zero il folle", legato all'album uscito appena lo scorso anno - lo speciale sarà trasmesso il 29 settembre). Il secondo disco uscirà a fine ottobre, il terzo a fine novembre. Zero avrebbe approfittato dello stop forzato ai live a causa delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19 per lavorare a nuova musica, ispirato proprio dal delicato momento storico.