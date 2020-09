TicketOne, online il nuovo sito e il nuovo logo

E' online il nuovo sito di TicketOne, il primo operatore nella vendita di biglietti sul mercato primario italiano: caratterizzata da un logo rinnovato - visibile nel frame immagine qui sopra - la nuova pagina è stata ottimizzata per l'accesso da mobile, in modo da rendere più agevole la consultazione anche da smartphone e tablet.

Nata in Italia nel 1998, TicketOne si è affermata gestendo la biglietteria multicanale non solo degli eventi musicali ma anche di quelli sportivi (seria A, B e C di calcio, Formula 1, MotoGP e Superbike) e culturali (dai teatri ai musei, questi ultimi attraverso la controllata TOSC): dal 2007 la società è entrata a far parte del gruppo tedesco CTS Eventim, quotato alla borsa di Francoforte che nel 2017 superò per la prima volta il miliardo di euro di fatturato annuo con un utile netto di oltre 100 milioni.