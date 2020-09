Francesco Guccini, esce un nuovo album tributo: ci sono Mahmood, Emma e Levante

Il progetto "Note di viaggio", il tributo discografico dei protagonisti della musica italiana a Francesco Guccini, si completa con il secondo volume, dopo quello uscito l'anno scorso. Uscirà il 9 ottobre "Note di viaggio - Capitolo 2: non vi succederà niente", ideale sequel di "Venite avanti", che aveva visto canzoni del cantautore come "Auschwitz", "Incontro", "Scirocco", "Vorrei", "Canzone delle osterie di fuori porta" e "L'avvelenata" essere reinterpretate da artisti come Elisa, Ligabue, Carmen Consoli, Samuele Bersani, Luca Carboni e Manuel Agnelli, sotto lo sguardo attento di Mauro Pagani.

Alla seconda parte del progetto hanno invece aderito Vinicio Capossela, Emma, Fabio Ilacqua (noto ai più per aver co-firmato le canzoni che hanno permesso a Francesco Gabbani di salire alla ribalta, da "Amen" a "Occidentali's karma"), Levante, Petra Magoni, Mahmood, Fiorella Mannoia (che in passato aveva già reinterpretato su disco "Dio è morto", scritta da Guccini ma portata al successo dai Nomadi), Ermal Meta, Gianna Nannini (anche lei, come la Mannoia, in passato ha omaggiato Guccini incidendo una cover di "Dio è morto"), Jack Savoretti, Roberto Vecchioni e Zucchero. Non sono stati però resi noti i titoli delle canzoni incluse nel secondo volume e gli abbinamenti.

Il progetto è stato supervisionato da Mauro Pagani, che ha prodotto e arrangiato le nuove versioni dei brani.