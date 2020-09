Patreon: nuovo round di finanziamenti per 90 milioni di dollari

Buone notizie per Patreon: la piattaforma che permette ad artisti e creator di raccogliere finanziamenti dai propri fan è riuscita a ottenere a sua volta 90 milioni di dollari in finanziamenti, grazie all'intervento delle società di investimenti NEA, Wellington Management e Lone Pine. Grazie a questa operazione la società - fondata nel 2013 da Sam Yam e Jack Conte, quest'ultimo anche attuale ad, e con quartier generale a San Francisco - è ora valutata 1,2 miliardi di dollari, circa il doppio di quanto non lo fosse stata prima dell'ultima raccolta di fondi.

Non è la prima volta che Patreon è oggetto di operazioni del genere: nel luglio del 2019 la piattaforma raccolse 60 milioni di dollari grazie all'intervento dei fondi di investimento Glade Brook Capital, Thrive Capital e Index Ventures. L'ultimo intervento ha portato il capitale raccolto dalla società a 265 milioni di dollari, che saranno utilizzati tanto per progetti di espansione sui mercati internazionali che per l'attivazione di nuovi servizi da fornire agli utenti.

L'interesse degli investitori nei confronti della creatura di Conte testimonia quanto sia alto il livello di interesse nei confronti degli operatori streaming nella fase post pandemica: Patreon, in particolare, è stato in grado di colmare il vuoto nelle fonti di reddito di artisti e creator causato dalle restrizioni adottate per contenere l'emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda le attività live. Non è un caso che la notizia dell'exploit finanziario della società californiana sia quasi contestuale all'integrazione di Twitch su Amazon Music, ulteriore segnale di una corsa a un nuovo modello di proposta di contenuti - e, conseguentemente, di business - che partendo dai big si riverserà, a cascata, su tutti gli attori della filiera musicale.