Pearl Jam: guarda l'anteprima del concerto in streaming a pagamento, da domani in rete

I Pearl Jam hanno pubblicato sui loro canali social ufficiali un'anticipazione del loro primo concerto in streaming a pagamento, disponibile da domani a lunedì su Nugs.net, la piattaforma usata da Eddie Vedder e soci e da altri grandi del rock - dai Metallica a Bruce Springsteen, passando per i Red Hot Chili Peppers - per distribuire i propri bootleg ufficiali sia in download che in streaming. Il concerto che i Pearl Jam hanno deciso di rendere disponibile per l'esperimento, come già anticipato da Rockol, è quello tenuto l'8 agosto del 2018 al Safeco Field di Seattle, il primo del tour "The home X away shows", che vide la band esibirsi in alcuni stadi degli States: 33 canzoni per oltre 3 ore di musica, con i successi di Eddie Vedder e compagni alternati a cover di brani dei White Stripes ("We're going to be friends"), Neil Young ("Rockin' in the free World"), Beatles ("I've got a feeling") e Pink Floyd ("Comfortably numb"). Audio e video sono in alta definizione:

Il prezzo del biglietto virtuale è di 15 dollari (circa 13 euro), con uno sconto per gli iscritti al Ten Club, il fan club ufficiale dei Pearl Jam.

Tra i tanti artisti che - impossibilitati a tornare sui palchi a causa delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19 - hanno deciso di sperimentare l'alternativa dei concerti in streaming, Nick Cave ha deciso - a differenza dei Pearl Jam, che hanno rispolverato dai loro archivi il filmato di un vecchio concerto - di tenere a giugno all'Alexandra Palace di Londra di fronte alle telecamere di Robbie Rayan (direttore di fotografia di film come "Storia di un matrimonio" e "American honey") un concerto inedito, poi trasmesso in streaming a pagamento il mese successivo. In Italia si sono prestati a esperimenti del genere Venerus e Ludovico Einaudi, con i quali Rockol ha riflettuto su questo genere di iniziative. Tornando all'estero, impossibile non menzionare il caso dei BTS, la band k-pop dei record, che a giugno hanno richiamato davanti allo schermo oltre 750mila fan per lo show "Bang Bang Con The Live", vendendo biglietti per quasi 20 milioni di dollari.